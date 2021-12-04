ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: шестимесячной девочке ампутировали ногу

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Напомним, лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-м километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19.00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулем одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он заключен под стражу. Ведется досудебное расследование, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Кроме того, стало известно, что в ДТП погибла 51-летняя женщина, пострадала мама с шестимесячным ребенком.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что маму с ребенком на попутном транспорте доставили в больницу района Байтерек.
Состояние 23-летней женщины стабильное, диагностированы закрытый перелом лучевой кости предплечья, закрытый перелом костей кисти, ушибы и ссадины. Ее перевели в отделение травматологии Областной многопрофильной больницы. Полугодовалую девочку из-за тяжести состояния оперировали в районной больнице. Для этого туда прибыли по линии санавиации врачи из Областной детской многопрофильной больницы (ОДМБ) - травматолог-ортопед и реаниматолог. После операции, как только состояние стабилизировали, также санавиацией в сопровождении врачей ребенка доставили в ОДМБ. В данный момент девочка находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, потеряла много крови вследствие травматической ампутации нижней конечности. Объем крови восполняется. Также имеются множественные переломы второй ноги", - рассказали в пресс-службе ведомства.