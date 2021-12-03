В ЗКО после смертельного ДТП задержали пьяного полицейского

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Как сообщает портал "Мой ГОРОД", на 46 километре дороги Уральск - Таскала 1 декабря примерно в 19.00 столкнулись "Лада Ларгус" и Hyundai Accent. ДТП произошло с участием заместителя начальника поселкового отделения полиции Теректинского района.
Происшествие является из ряда вон выходящим, и мы с большим сожалением приносим искренние соболезнование родным и близким погибшего за действия сотрудника полиции. В настоящее время ведётся служебное расследование. Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении руководителей, а сотрудник, совершивший ДТП будет уволен из органов внутренних дел. Поймите правильно, никто ничего укрывать не собирается. Уточняющие подробности по делу, согласно статьи 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования), мы огласить не можем", - сказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов.
Также он отметил, что столкновение автомобилей было лобовым. Однако кто выехал на встречную полосу, сейчас неизвестно. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что в результате аварии пострадала 51-летняя женщина. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Досудебное расследование ведётся по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус.