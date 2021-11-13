В Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 НОЯБРЯ - Авария произошла на мосту через Ульбу около 13.00 12 ноября. Столкнулись автобус №32 и внедорожник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lexus не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, передает Noks.kz.
В автобусе находились 4 человека. В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса получили различные телесные повреждения. Водитель автомобиля Lexus является сотрудником полиции, у него сегодня выходной день после дежурства. Предположительно, он уснул за рулем", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
По словам очевидцев, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезв. Мужчина также получил травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Его госпитализировали.