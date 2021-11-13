В Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Бдительность собаки помогла предотвратить гибель девушки Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что стала очевидцем того, как девушка прыгнула в воду. На место незамедлительно был направлен наряд патрульной полиции.

Установлено, что женщина вместе со своей собакой по кличке Фиалка гуляла по улице Пушкина напротив Евразийского университета. Вдруг ее питомец начал скулить и тянуть ее, выражая беспокойство.

Пройдя в ту сторону, куда звала ее собака, женщина увидела, как в воду прыгнула девушка.

Неподалеку на участке, где производили работы по установлению дорожных знаков, находился с проверкой старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Нур-Султана, пишет Polisia.kz

Полицейский вместе работниками ТОО побежали на место. В это время девушка уже лежала в воде лицом вниз без движения. Мужчины бросились за ней в ледяную воду и вытащили девушку. На берегу сотрудник полиции оказал ей первую медицинскую помощь.

Девушка пришла в сознание и затем была передана подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи.

Полицейскими устанавливается причины и обстоятельства, которые толкнули 21-летнюю девушку на такой шаг.

Департамент полиции города Нур-Султан выражает благодарность неравнодушным жителям города за бдительность и оказанное содействие в спасении человека.