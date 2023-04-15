14.04.2023, 12:00 34501
В Актобе после падения в открытый колодец скончался ребенок
Врачи не смогли спасти жизнь малыша
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Актобе. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе врачи не смогли спасти жизнь полуторагодовалого ребенка после его падения в открытый трехметровый колодец.
Несчастный случай произошел 9 апреля. Пострадавшего малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Дежурная бригада оказала первую помощь, консилиум провели заведующий хирургическим отделением, хирурги, реаниматологи, нейрохирург, торакальный и кардиохирург, информирует издание "Мой город".
Малыш был в коме, у него были ушиб головного мозга, перелом ребра, перелом ключицы, ушиб обоих легких, повреждение трахеи и крупных бронхов, и это усложняло его состояние. Чтобы спасти жизнь ребенка, ему провели несколько операций на трахее и бронхах, на брюшной полости, на плевральных полостях, но 12 апреля он скончался. Причина такого исхода - тяжелая и сочетанная травма", - рассказали в областном управлении здравоохранения.
По факту случившегося возбудили дело.
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15.04.2023, 17:48 701
Крупная авария на электросетях произошла в южном и центральном Казахстане из-за непогоды
В настоящее время на линии электропередачи аварийные бригады северного и центрального филиалов АО "KEGOC" ведут работы по устранению последствий аварии
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть потребителей южных и центральных регионов Казахстана осталась без электричества из-за крупной аварии.
14 апреля 2023 года в 23 часа 26 минут вследствие неблагоприятных погодных условий (ураганный ветер 30 м/c, метель, снег) аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская - Агадырь, которая входит в транзит 500 кВ "Север-Юг" Казахстана. Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, предотвращен перегруз оставшихся линий 500 кВ транзита "Север-Юг" и полное погашение южного и центрального регионов Казахстана с отключением противоаварийной автоматикой части потребителей объемом порядка 700 МВт (около 13% общего электропотребления данных регионов)", - сообщает пресс-служба АО "KEGOC".
Благодаря имеющимся резервам генерирующей мощности энергосистем Казахстана и Кыргызстана через 40 минут электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.
В настоящее время на линии электропередачи аварийные бригады северного и центрального филиалов АО "KEGOC" ведут работы по устранению последствий аварии.
Протяженность данной системной линии электропередачи составляет порядка 460 км. В настоящее время выявлены повреждения на трех участках. Производятся восстановительные работы, которые затруднены неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер). АО "KEGOC" предпринимает все возможные меры по скорейшему завершению аварийно-восстановительных работ", - подчеркнули в компании.
Напомним, на сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. Запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонт электросетей начнется в мае.
15.04.2023, 13:46 5021
Избил подчиненного: драка в полицейском участке в Актау попала в Сеть
В полиции проводят служебное расследование
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Актау. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Драка в полицейском участке в Актау попала на видео. На кадрах видно, как один из полицейских бьет по голове своего коллегу.
Видео драки в полицейском участке опубликовал Instagram-паблик interpol_kz.
В описании к ролику говорится, что заместитель начальника управления криминальной полиции Шынболат Дарибаев якобы избивает своего подчиненного.
Инцидент прокомментировали в полиции Мангистауской области. Там сообщили, что в настоящее время управление кадровой политики проводит служебное расследование.
Напомним, в Алматы полицейского, поднявшего руку на подчиненного, уволили из органов внутренних дел. Видео, на котором мужчина в белой футболке бьет другого, одетого в полицейскую форму, было опубликовано в паблике kris.p.tdk. Автор видео утверждал, что майор полиции позволял себе такие выходки регулярно.
14.04.2023, 14:20 31756
Мальчик получил тяжелые травмы в Костанае из-за упавших на него футбольных ворот
Подросток находится в реанимации
Фото: Depositphotos
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Костанай. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае 16-летний подросток получил тяжелые травмы после того, как на него упали футбольные ворота.
Мальчик попал в больницу 13 апреля, сообщает Alau.
У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложнений после этого. Ребенок в реанимации на искусственной вентиляции легких. Он перенес операцию. Состояние тяжелое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", - рассказал заведующий сектором хирургической службы Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.
Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района к ним поступил 16-летний подросток.
На голову 16-летнего подростка упали футбольные ворота. Он получил черепно-мозговую травму. Его состояние средней степени тяжести. Сейчас ребенок идет на поправку. Мы думали, что подобные случаи остались в прошлом, после трагедии 4-летней давности, когда в Костанае после падения футбольных ворот погиб ребенок. Но, к большому сожалению, нет. Эта проблема остается", - подчеркнул врач.
Стоит отметить, что безопасность детских площадок в Казахстане давно вызывает нарекания. Особую опасность представляют незакрепленные футбольные ворота, из-за которых дети часто получают тяжелые травмы.
Так, в начале апреля в Караганде на подростка упали футбольные ворота, из-за чего мальчик получил перелом ноги.
В июле прошлого года в Уральске 11-летнего мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.
Спустя месяц на другой детской площадке Уральска 13-летнему мальчику оторвало фалангу пальца.
13.04.2023, 17:50 53886
В Шымкенте больная туберкулезом учительница вела уроки в школе
Женщина контактировала с детьми трех классов
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Шымкент. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте учительница с открытой формой туберкулеза вела занятия в трех классах.
Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе № 33.
Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися", - сообщает Otyrar.
По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
В настоящее время пациентка находится на лечении, состояние стабильное", - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту Айгуль Турымбетова.
Ранее сообщалось, что столичные студенты стали чаще болеть туберкулезом. В 2022 году в Астане зарегистрировано 37 случаев заболевания, что на 13 случаев выше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной заболеваемости является несвоевременное обращение за медицинской помощью и невнимательное отношение к своему здоровью.
13.04.2023, 16:46 55296
Массовое отравление медиков в Актау: начато расследование
Фото: Pexels.com
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Актау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау начали расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов города.
В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекцией и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - сообщает Lada со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.
Напомним, 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.
На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
13.04.2023, 16:35 56266
Горящий сухостой тушат в районе аэропорта Астаны Дополнено
Площадь пожара составляет около трех гектаров
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели тушат пожар возле аэропорта Астаны. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, поначалу площадь пожара составлял 1 гектар, но спустя 2 часа увеличилась до 3 гектаров.
На месте создан оперативный штаб. Тушение огня водой и подручными средствами проводится на трех участках.
На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 поливомоечные машины акимата города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет устанавливаться", - сообщили в департаменте.
Тушение пожара усложняется быстрым распространением огня, порывистым ветром и сухой растительностью.
Дополнено 13.04.2023, 19.55
Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18.48, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Напомним, 2 апреля 2023 года на побережье Каспийского моря в 30 километрах от поселка Дамбы города Атырау произошло возгорание камыша. Из-за накрывшего город смога школьников и студентов перевели на удаленку. Пожар удалось ликвидировать лишь спустя 5 дней.
13.04.2023, 09:22 64381
В горах Алматы лавиноопасно: за трое суток сошло 10 лавин
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы период с 11 по 13 апреля сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тысяч кубометров. Объявлен высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС.
В ДЧС сообщили, что были своевременно приняты меры по ограничению доступа населения к опасным участкам, выставлены блокпосты с сотрудниками Казселезащиты, департамента полиции и ДЧС города Алматы. Жертв и пострадавших нет.
Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет. ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков. Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", - проинформировали в ведомстве.
Как отмечают спасатели, в настоящее время сходят "мокрые" лавины, шансов выжить в которых практически нет.
По информации синоптиков, с 6 по 11 апреля в горах Алматы были обильные осадки. На Шымбулаке выпало 100 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, в районе Большого Алматинского озера выпало 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег при норме 104 мм. Специалисты отмечают высокий ("красный") уровень лавинной опасности.
Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +21, +23°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
Как сообщалось ранее, в горах Алматы произошел камнепад.
12.04.2023, 14:00 98836
Массовое отравление в Актау: 16 медиков попали в больницу после ауызашара
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Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое отравление произошло в Актау. 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.
В тот вечер в ресторане среди гостей ресторана были 50 медиков, сообщила изданию Lada терапевт, врач-пульмонолог Индира Атажанова.
По ее словам, врачи почувствовали недомогание после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Пока мы не можем озвучить ресторан, в котором был организован ауызашар. Мы ведем с ними переговоры, чтобы прояснить ситуацию. В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется", - рассказала Атажанова.
В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек.
В больницу с симптомами кишечной инфекции госпитализированы десять врачей, они получают лечение", - рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.
Всего с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек.
У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - все то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение, угрозы для жизни нет", - рассказали медики.
Результаты анализов будут известны в течение трех-четырех дней.
Для справки:
Ауызашар - вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. На него приглашают гостей. Как правило, во время трапезы подают мясные блюда и различные деликатесы.
Напомним, в конце марта в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой. На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
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