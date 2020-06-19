В Актобе устанавливают личность пострадавшего в ДТП пешехода

Актобе. 18 июня. Kazakhstan Today - Департамент полиции Актюбинской области устанавливает личность пострадавшего в ДТП пешехода.

17 июня, примерно в 18.10, в Актобе по проспекту Едыге батыра (выезд на Кобдинскую трассу), напротив гостиничного комплекса "Лидер", водитель автомашины марки ВАЗ-21102 с российским учетом, двигаясь со стороны улицы С. Байшева в направлении поселка Жанаконыс, допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход доставлен в реанимационное отделение БСМП Актобе. В настоящее время личность пешехода азиатской внешности, возраст примерно 45-50 лет, не установлена", - сообщили в областном департаменте полиции.

При установлении родственников пострадавшего, свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 936-403, 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в управление дознание ДП Актюбинской области, в кабинет №403.

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