В Актобе выписали из больницы единственную выжившую заложницу

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Актобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали 40-летнюю женщину, которую вместе с матерью и отчимом захватил в заложники бывший сожитель, сообщает телеканал - Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали 40-летнюю женщину, которую вместе с матерью и отчимом захватил в заложники бывший сожитель, сообщает телеканал КТК





Она закончила курс лечения. Состояние у нее в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы ее выписали на дальнейшее лечение", - сказала врач-ординатор отделения нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.





Женщине предстоит еще долгая психологическая реабилитация. Родственники только сегодня сообщили женщине о том, что ее самых близких людей больше нет в живых.





Напомним, 13 января в спальном районе Актобе 40-летний мужчина взял в заложники бывшую сожительницу и ее родителей. Все происходило в доме пожилых супругов. Полиция три часа вела переговоры с преступником, но он так и не отпустил своих жертв. Дом взяли штурмом. В ходе спецоперации выжила лишь дочь пенсионеров. А ее 67-летнюю мать и 74-летнего отчима нашли в погребе. Они получили множественные колото-резаные ранения и не выжили.





По данным телеканала, подозреваемый жил на другом конце города. Его квартира сейчас опечатана. Соседи отказываются что-либо о нем рассказывать.