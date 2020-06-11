Актобе. 10 июня. Kazakhstan Today - В Актобе задержали мужчину, сообщившего о бомбе в одном из общежитий города, передает Kazakhstan Today.

9 июня, в 16.31, на телефон 102 ЦОУ УП города Актобе от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что в одной из комнат малосемейного общежития по улице Гришина в Актобе заложена бомба. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа, и экстренные службы. Общежитие было оцеплено по периметру, саперами произведено обследование вышеуказанной комнаты, однако каких-либо взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - сообщили в Департаменте полиции области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 31-летний житель указанного дома, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который пояснил, что сообщение о заложенной бомбе на телефон 102 он передал для того, чтобы проверить реагирование нарядов полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УП Актобе.

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