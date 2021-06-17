В Актюбинской области 3-летний ребенок заживо сгорел в автомобиле

АКТОБЕ. 16 ИЮНЯ - Трагедия произошла 16 июня, в поселке Енбек ту Айтекебийского района Актюбинской области. Двое детей играли в салоне неисправной автомашины ВАЗ-2106, стоящей во дворе дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По невыясненной причине произошло возгорание автомашины, 7-летний мальчик успел выйти из горящей автомашины, а его 3-летний брат сгорел заживо, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В настоящее время причины возгорания выясняются.

Еще раз обращаюсь к родителям несовершеннолетних детей: необходимо контролировать, где и с кем находятся ваши дети. Детские шалости могут привести к трагедии. Если во время несчастного случая гибнет человек, это всегда трагедия, но, когда обрывается жизнь ребенка, это не только огромная беда, но и всегда наша вина, вина взрослых. Давайте вместе вспомним простые правила безопасности, которые уберегут наших сыновей и дочерей от беды", - сказал начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

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