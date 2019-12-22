Актобе. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области на трассе Самара - Шымкент из-за непогоды скопилось 60 автомашин, передает Kazakhstan Today.

В Актюбинской области остаются закрытыми для всех видов автотранспорта более 120 километров автодороги. Это участок автодороги Самара-Шымкент, между сёлами Дон и Карабутак (843-й - 965-й километры). Кроме того, ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта между сёлами Маржанбулак и Кобда (703-й - 618-й километры)", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, все автотранспортные средства в целях безопасности находятся на территории кемпинга "Аманат", где расположены также столовая и гостиница. После улучшения погодных условий они продолжат следовать по своим маршрутам.

Также Нурахметов проинформировал, что сегодня на трассе Самара - Шымкент произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с большим количеством транспортных средств. В частности, около 13.45 в Хромтауском районе Актюбинской области, на 859-м километре автодороги Самара - Шымкент, произошло столкновение 11 автомашин , в том числе двух грузовых, восьми легковых и одной "Газели". В результате ДТП пострадали 9 человек, пятеро из них доставлены в больницу города Хромтау.

Второе ДТП произошло в Айтекебийском районе. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир. Еще один пассажир этой же автомашины госпитализирован.

Областные службы департаментов полиции и чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме. МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками и СМС-оповещением.

В связи с ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах, ведомство также напоминает автовладельцам о важности соблюдения скоростного режима и включения при остановке аварийных сигналов.

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