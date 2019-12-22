Восемь человек пострадали в аварии с участием 11 машин в Актюбинской области

Авария произошла 21 декабря на 859-м километре трассы Самара - Шымкент, пишет "Мой город".
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель "Мерседеса" на скользкой дороге не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2115. Патрульный наряд для безопасности движения перекрыл дорогу.
В это время водитель грузовой машины "Вольво", который ехал со стороны Хромтау, не учитывая сложные метеоусловия (второй день в Актюбинской области метель и гололед), допустил столкновение с автоколонной из 9 машин, которые стояли на обочине.
В результате 8 человек с травмами доставили в больницу Хромтау. Полицейские просят жителей не выезжать в эти дни на дальние расстояния.
Напомним, что сегодня ночью в Алматинской области в результате ДТП с участием пяти автомашин на трассе Западная Европа - Западный Китай погибли два человека и трое пострадали.
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