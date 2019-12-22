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Восемь человек пострадали в аварии с участием 11 машин в Актюбинской области

21.12.2019, 17:50 12043
Восемь человек пострадали в аварии с участием 11 машин в Актюбинской области
Актобе. 21 декабря. Kazakhstan Today - Восемь человек пострадали сегодня в аварии с участием 11 машин в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла 21 декабря на 859-м километре трассы Самара - Шымкент, пишет "Мой город".
 
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель "Мерседеса" на скользкой дороге не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2115. Патрульный наряд для безопасности движения перекрыл дорогу. 
 
В это время водитель грузовой машины "Вольво", который ехал со стороны Хромтау, не учитывая сложные метеоусловия (второй день в Актюбинской области метель и гололед), допустил столкновение с автоколонной из 9 машин, которые стояли на обочине.
 
В результате 8 человек с травмами доставили в больницу Хромтау. Полицейские просят жителей не выезжать в эти дни на дальние расстояния.
 
 

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