В Актюбинской области пожарные предотвратили взрыв

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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для расследования несчастного случая, произошедшего на шахте "Саранская", в результате которого пострадали три человека, департамент Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создает комиссию, сообщает пресс-службу Минтруда.





Несчастный случай на шахте "Саранская" угольного департамента АО "Qarmet" произошел 14 октября в 23.00. В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 года рождения), горного мастера А. Григорьевича (1989 года рождения) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 года рождения).





В результате несчастного случая работники предприятия получили различные травмы. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавших доставили в областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова. После осмотра врачами Д. Сембеков и А. Григорьевич были отпущены домой без открытия больничного листа. А. Рудий в настоящее время находится в реанимации.





Для расследования несчастного случая департаментом Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования.



