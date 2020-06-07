В Актюбинской области водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

Актобе. 5 июня. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержан виновник дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, который скрылся с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Актюбинской области, ДТП произошло 5 июня, примерно в 4 утра, на автодороге Самара - Шымкент.

Водитель неустановленной личности на неустановленной автомашине, двигаясь на 831-м километре автодороги сообщением Самара - Шымкент со стороны Актобе в направлении Хромтау в 7 километрах от Хромтау Актюбинской области, нарушив ПДД РК, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства допустил наезд на 41-летнего пешехода, который двигался по правой обочине по ходу движения транспортного средства, после чего водитель, не оказав доврачебную помощь, скрылся с места ДТП", - рассказали в полиции.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Сотрудниками патрульной полиции по фрагментам, оставленным на месте аварии, удалось установить марку автомашины, а затем выйти на предполагаемого виновника ДТП.

Как выяснилось, 22-летний житель Айтекебийского района после совершения ДТП оставил автомашину "Опель" в Хромтау, а сам скрывался в областном центре", - пояснили полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование. Виновник ДТП доставлен в Хромтауский РОП. Проводится расследование.

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