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В Алматы ликвидировали пожар на СТО по проспекту Райымбека25.01.2018
  • Фото: газета-Литер
Происшествия  12:19

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидировали пожар на СТО по проспекту Райымбека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 25 января 2018 года в 10.20 часов на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении СТО по адресу: Алатауский район, проспект Райымбека, 517. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10.28. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова.

"Как выяснилось, произошло горение складского помещения с запчастями на втором этаже станции технического обслуживания. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на другое СТО и складские помещения. В ходе тушения пожара эвакуировано шесть кислородных и три газовых баллона. Пожар локализован в 11.03 и ликвидирован в 11:31", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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