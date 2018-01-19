Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматы установили и задержали владельца легкового авто, ударившего водителя автобуса, передает Kazakhstan Today.

"Данный факт имел место в первой половине дня на территории Алмалинского района Алматы. О нем стало известно из социальных сетей, в полицию до этого никто не обращался. В результате принятых сотрудниками отдела розыска МПС мер Е. Абдиназаров, 1985 года рождения, управлявший легковым транспортом, установлен, задержан и привлечен к ответственности. В его действиях усматриваются признаки сразу ряда административных правонарушений", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Она уточнила, что в отношении фигуранта составлены протоколы по статье 601 КоАП РК (Нарушение знаков и разметок, движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта); статье 606 КоАП РК (Создание аварийной ситуации); части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством без документов).

В полиции установили, что в мае 2017 года суд лишил Абдиназарова права управления транспортным средством на девять месяцев за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Местная полицейская служба УВД Алмалинского района собрала в отношении Абдиназарова административный материал за мелкое хулиганство.

"Производство возбуждено по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 434 КоАП РК. Материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд по городу Алматы для принятия решения. Отметим, что законодатель за данное противоправное деяние предусматривает наказание в виде штрафа от 10 МРП или административного ареста до 10 суток. К слову, транспортное средство правонарушителя водворено на специализированную штрафную стоянку", - уточнила подполковник Азирбек.

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