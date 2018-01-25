В Алматы загорелась СТО по проспекту Райымбека

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В Алматы загорелась СТО, на место выехали пожарные расчеты, передает Kazakhstan Today.

"25 января 2018 года в 10.20 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении СТО по адресу: Алатауский район, проспект Райымбека, 517. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10.28. Пожарные производят тушение пожара", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

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