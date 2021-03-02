В алматинском ТРЦ подрались родители игравших на детской площадке детей

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - По факту конфликта в одном из ТРЦ в настоящее время ведется разбирательство, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент полиции Алматы, обе стороны обратились с заявлением в управление полиции Ауэзовского района по территориальности. Они допрошены.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений участников инцидента.

Далее материалы дела для принятия решения будут направлены в суд.

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