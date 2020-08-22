В Алматинской области два подростка погибли при попытке сделать селфи

Талдыкорган. 21 августа. Kazakhstan Today - В селе Бесколь Алакольского района двух подростков насмерть придавило бетонной плитой внутри двухэтажного здания, передает Kazakhstan Today.

20 августа, в 19.19, в селе Бесколь Алакольского района Алматинской области неподалеку рыбзавода, который находится в километре от села, в отдельно стоящем здании погибли двое молодых людей, 2004 и 2005 годов рождения. Они хотели сделать селфи, сообщает телеканал КТК

Третьего молодого человека, 2004 года рождения, доставили в Центральную районную больницу города Ушарала с переломом правой нижней конечности (ступни).

Выяснилось, что подростков придавило бетонной плитой внутри двухэтажного здания, не функционирующего с 1991 года.

На проведение аварийно-спасательных работ выезжали из ДЧС Алматинской области 7 спасателей и 3 единиц техники, из Больницы скорой медпомощи 3 сотрудника и 1 единица техники, от местных исполнительных органов 4 работника и 2 единицы техники (2 крана ТОО "Багалы-Алаколь")", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Чтобы избежать несчастных случаев при проведении селфи, в ДЧС Алматинской области напомнили простые правила безопасности, не делать селфи: в строящихся, недостроенных и заброшенных зданиях; на опасных участках автомобильных и железнодорожных дорог; на краю крыш высотных домов; на электрических столбах и другом электрооборудовании; на краю обрывов и скал и других опасных для жизни и здоровья мест; высунувшись из окон движущегося автомобиля и другого транспорта; с находящимися рядом опасными животными; встав на край лодки и других плавательных средств, которые могут перевернуться.





В ведомстве объяснили: когда человек пытается сфотографировать сам себя, у него рассеяно внимание, теряется равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Поэтому, делая селфи, важно убедиться, что находишься в безопасном месте и твоей жизни ничто не угрожает.

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