В Алматинской области двое пятилетних детей заблудились и ушли за два километра от дома

Талдыкорган. 13 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области двое пятилетних детей, заигравшись, ушли за два километра от дома, передает Kazakhstan Today.

Маленькие жители города Текели проживают по соседству. Вечером 12 августа они играли на улице, спустя некоторое время родители забили тревогу. Не обнаружив свою дочь во дворе, женщина попыталась самостоятельно отыскать ребенка. Тут стало известно, что девочка была не одна. Одновременную пропажу своего сына заметила соседка женщины, которая также искала ребенка, сообщает Polisia.kz

Как оказалось, дети играли вместе во дворе, и в какое-то время исчезли из поля зрения родителей.





Получив сообщение о пропаже двух детей, несмотря на большой опыт нашего личного состава, мы встревожились за них. Незамедлительно приступили к их поиску. Мы составили подробную ориентировку на пропавших детей. Практически весь личный состав был поднят по тревоге и ориентирован на поиски. К работе также были подтянуты профессиональные волонтеры и добровольцы из числа местных жителей. Спустя полтора часа совместными усилиями дети были найдены в двух километрах от дома", - рассказал начальник отдела полиции Текели Улан Садыков.

По его словам, благополучно возвращенные домой дети переданы родителям.

За эти полтора часа мы не знали, что думать. Мы очень рады, что все благополучно закончилось. Дети живы и здоровы. Мы считаем, что это заслуга полицейских, за что мы выражаем им огромное спасибо. Истинные профессиональные и отзывчивые ребята служат в полиции", - поделилась мать малолетней девочки Екатерина.

Между тем в полиции напомнили, что в настоящее время на территории Алматинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе", в рамках которого усилен контроль за досугом детей и подростков.

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