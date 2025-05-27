26.05.2025, 20:01 18731
В Алматинской области легковушка выехала под поезд
Фото: КТЖ
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Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая в 12.57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути, сообщает пресс-служба КТЖ.
Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет. Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов", - говорится в сообщении.
За пять месяцев 2025 года фиксируется рост числа ДТП на железнодорожных переездах на 20%.
Напомним, 19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
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26.05.2025, 18:30 21186
Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы торгово-развлекательный центр Forum Almaty осматривают из-за сообщения о минировании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
В настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании. На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - заявили в ДП.
Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
26.05.2025, 17:10 22936
Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий в Алматинской области
Фото: instagram_nursultan_tjd
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Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным происшествия региона.
Возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной (...) Благодаря принятым мерам пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 1377 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС.
Подчеркивается, что для установления причины произошедшего на место направлены сотрудники испытательной исследовательской пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.
В ходе тушения силами ДЧС по лестничному маршу был спасен один взрослый человек. Также четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом.
26.05.2025, 13:25 27336
Три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО
Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы
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Уральск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельная авария унесла жизни трех человек в Западно-Казахстанской области.
Видео с места аварии было опубликовано в соцсетях.
В региональном департаменте полиции рассказали, что авария произошла 25 мая на 507-м километре трассы Самара - Шымкент. Водитель автомашины Toyota Camry 60 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry 40.
В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Camry 60 и два пассажира Toyota Camry 40 скончались на месте происшествия. Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы", - рассказали в полиции.
Ранее шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.
25.05.2025, 15:58 53636
Землетрясение ощутили в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
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Тараз. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 мая 2025 года в 15.08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 километрах на юго-запад от Алматы", - говорится в сообщении МЧС.
Расчетная интенсивность подземных толчков составила 3 балла в селе Кулан и 2 балла в селе Мерке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Утром 25 мая землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области.
25.05.2025, 10:05 60766
На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 года в 07.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 километрах на северо-восток от Алматы", - проинформировали в МЧС.
Расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла в Усть-Каменогорске и в селе Катон-Карагай.
В министерстве отметили, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в марте жители ВКО ощутили подземные толчки силой 2 балла.
23.05.2025, 16:44 98651
Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана
Ощутимость землетрясения составила 4 балла
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Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Талдыкоргана и других населенных пунктов области Жетысу ощутили подземные толчки, передает корреспондент агентства.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 16.01 в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.
Согласно информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, ощутимость составила:
- в Талдыкоргане - 4 балла;
- в селе Балпык-Би - 4 балла;
- в поселке Карабулак - 3 балла;
- в городе Уштобе - 3 балла;
- в городе Текели - 2 балла;
- в селе Сарыозек - 2 балла.
Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", - добавили в МЧС.
23.05.2025, 12:38 104536
В Караганде жестоко избили пенсионера
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды заявила о жестоком избиении пожилого отца.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу.
По словам дочери, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове.
У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", - написала женщина.
Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.
Ранее в Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.
Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау. Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
23.05.2025, 11:56 91271
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы
По факту аварии ведется расследование
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека.
Информация об аварии появилась в социальных сетях.
"На углу Рыскулова и Шемякина произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и медики", - говорится в сообщении.
В ДП Алматы сообщили, что авария произошла 22 мая в 22.25.
Водитель автобуса, следуя по Рыскулова, при развороте в обратном направлении столкнулся с Audi, которая ехала в противоположную сторону. В результате ДТП водитель Audi и трое его пассажиров получили телесные травмы", - сообщили в полиции.
По факту аварии ведется расследование.
Ранее в Алматы автобус столкнулся с троллейбусом. За медицинской помощью обратились 13 человек.
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