В Алматинской области легковушка выехала под поезд

Нападавшие были нетрезвы и снимали происходящее на сотовый телефон

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Караганда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды заявила о жестоком избиении пожилого отца.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу.













По словам дочери, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове.





У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", - написала женщина.





Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее.





По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.





Ранее в Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.





Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау. Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео.





В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.







