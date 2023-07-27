В Алматинской области ликвидировали пожар в Иле-Балхашском резервате

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Конаев. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации руководства Иле-Балхашского резервата Алматинской области, пожар на территории Иле-Балхашского резервата ликвидирован 2 июля в 07.40, - По информации руководства Иле-Балхашского резервата Алматинской области, пожар на территории Иле-Балхашского резервата ликвидирован 2 июля в 07.40, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В резервате горел камыш на общей площади 6200 га. Точную площадь пожара определит комиссия уполномоченных государственных органов.





Силами 47 сотрудников и 5 единиц техники, 2 плавсредств и 1 БПЛА ДЧС и 25 человек и 10 единиц техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пятом квартале производилось тушение в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп. Осложнением в тушении загорания являлась труднодоступная болотистая местность, отсутствие подъездных путей. Дополнительно в целях предотвращения распространения огня на участках Баканасского лесного хозяйства силами 8 человек и 4 единиц техники лесхоза выполнена минерализованная полоса. Угрозы населенным пунктам не было.





По результатам космомониторинга АО НК "Гарыш сапары" и утреннего облета беспилотного летательного аппарата тления и горения на участках не обнаружено.



