В Алматинской области минивен насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - Минивен насмерть сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Карасайского РУП из села Елтай поступило сообщение о наезде на 63-летнего местного жителя неустановленного транспортного средства, скрывшегося с места ДТП. Мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где через двое суток от полученных повреждения скончался, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статьям 345 и 347 УК РК.

Полицейские в течение суток задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Карасайского района. Во дворе дома задержанного был обнаружен автомобиль марки Nissan Largo с повреждениями, характерными для наезда на человека. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту ведется досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в полиции.

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