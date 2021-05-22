В Алматинской области пациент, пришедший на вакцинацию, избил врача

ТАЛДЫКОРГАН. 21 МАЯ - В Ескельдинской центральной районной больнице пациент, пришедший получать вакцину, избил врача, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области, инцидент произошел 21 мая в ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ".

По информации ведомства, пациент с самого начала вел себя агрессивно и грубо начал разговаривать с врачом, который вел прием.

После замечаний доктора, пациент выругался нецензурными словами и набросился на него. В ведомстве уточнили, что напавший бил медработника по голове, пытался душить и нанес несколько ударов по лицу и шее.

В больницу был вызван наряд полиции.

В настоящее время пострадавший находится на амбулаторном лечении с диагнозом: сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ушибы лица и мягких тканей.

На пациента подано заявление в РОВД Ескельдинского района.

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