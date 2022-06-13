В Алматинской области перевернулся автобус

На месте происшествия скончалась 66-летняя женщина. Также в ДТП пострадали еще трое пассажиров, среди них 7-летний ребенок, которых с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Отмечается, что за рулем находился 50-летний мужчина, который на 396-м км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск не справился с управлением и допустил опрокидывание.
Проводится расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).