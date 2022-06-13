В Алматинской области перевернулся автобус

Фото: gmk.center

ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - В результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что пациент 1994 года рождения доставлен в больницу. В сознании, гемодинамика стабильная, в лобной части головы глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим политравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии.