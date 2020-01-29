В Алматинской области произошло землетрясение

Талдыкорган. 28 января. Kazakhstan Today - В 227 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4, передает Kazakhstan Today.





Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 27 января 2020 года, в 22.58 (в 16.58 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 227 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,7. Магнитуда MPV - 4. Глубина - 10 километров.





В Текели ощущались подземные толчки силой 2 балла.









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