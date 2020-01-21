Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Жители Текели и Талдыкоргана почувствовали подземные толчки, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 января 2020 года, в 11.31 (в 05.31 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 231 километре на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,3. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 20 километров.

В Текели ощущались подземные толчки силой 3-4 балла, в Талдыкоргане - 3 балла.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.





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