Жители Текели и Талдыкоргана почувствовали подземные толчки

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 января 2020 года, в 11.31 (в 05.31 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 231 километре на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения - 11,3. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 20 километров.
В Текели ощущались подземные толчки силой 3-4 балла, в Талдыкоргане - 3 балла.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Как сообщалось ранее, вчера в Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла.
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