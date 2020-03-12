Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 11 марта 2020 года, в 13.06 (11 марта 2020 года в 07.06 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 290 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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