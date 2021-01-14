Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 12 января 2021 года, в 19.21 (12 января в 13.21 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 292 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 20 километров.

Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в Жаркенте.

Кроме того, в 20.20 (12 января 2021 года в 14.20 по Гринвичу) зарегистрировано еще одно землетрясение с эпицентром в 302 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 30 километров.

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