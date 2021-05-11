АЛМАТЫ. 10 МАЯ - В Алматинской области произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 10 мая 2021 года, в 16.41, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 243 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана, в Уйгурском районе Алматинской области, в горной местности, в 40 километрах от села Тигермень.

Энергетический класс землетрясения - 9,2. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 15 километров.

Землетрясение ощущалось в поселке Шалкоде Райымбекского района, Кетмень Уйгурского района силой 2 балла.

По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - сообщили в областном ДЧС.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

- не входите в дома: толчки могут повторится;

- не пользуйтесь лифтами;

- не зажигайте спички, свечи;

- не прикасайтесь к проводам;

- окажите первую помощь пострадавшим.

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