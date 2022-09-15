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В Алматинской области произошло землетрясение

13.09.2022, 19:50 15351
КОНАЕВ. 13 СЕНТЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября в 18.44.04 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 90 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

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В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением

14.09.2022, 17:08 4011
В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников госпитализированы в детскую областную больницу с пищевым отравлением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, экстренное извещение из щербактинской больницы об учениках основной общеобразовательной школы № 2 с возможным пищевым отравлением санэпидемиологам поступило 9 сентября.

По словам главного врача щербактинской районной больницы Алмаза Мекишева, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу. 
 
Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, но версию еще не подтвердили. 
 

При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот. В домашнем очаге все контактные лица здоровы", - добавили в областном управлении санэпидконтроля. 

 
Специалисты начали внеплановые проверки в столовой СОШ № 2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы. 
 
По информации издания, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл - ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в СОШ № 2 не зарегистрировано. 

Эпидемиологическое расследование продолжается.
 

Грузовик насмерть сбил велосипедистку в Шымкенте

14.09.2022, 11:51 8241
Грузовик насмерть сбил велосипедистку в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 14 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте 12 сентября водитель грузовика совершил смертельный наезд на 50-летнюю велосипедистку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
50-летняя жительница Шымкента скончалась на месте от полученных травм.
 
Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". 
 
По делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение, сообщает Polisia.kz.
 

В детском саду Павлодара произошел пожар

13.09.2022, 13:01 20126
В детском саду Павлодара произошел пожар
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 13 СЕНТЯБРЯ - В детском саду № 53 города Павлодара произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из здания эвакуировали 30 детей и трех сотрудников, информирует Pavlodarnews.kz. 

На первом этаже в щитовой загорелись электропровода. Площадь составила 0,5 квадратного метра", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. 

 
На месте работали 19 сотрудников с пятью единицами техники ДЧС, четыре специалиста Центра медицины катастроф. 
 
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. 
 
Ранее сообщалось, что сосед спас четверых детей во время пожара в Семее. 
 

Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб

12.09.2022, 20:48 29246
Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - ДТП произошло 12 сентября около 08.00 на 400/386-м км трассы Атырау - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Lada Largus, направлявшийся в сторону Бейнеу, не справился с управлением и опрокинулся, сообщает "Лада".
 
В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой.

 

В ВКО локализовали крупные пожары в двух лесничествах

12.09.2022, 20:12 30431
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября в 18.00 огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, локализован на предварительной площади 3800 га на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С пожаром боролись сотрудники ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы 2 вертолета.
 

Алматинские полицейские нашли пропавшую без вести 15-летнюю гражданку Нигерии

12.09.2022, 19:44 31806
Алматинские полицейские нашли пропавшую без вести 15-летнюю гражданку Нигерии
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - 15-летняя ученица одной из общеобразовательных школ города пропала в ночь на 12 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию обратилась мать девочки в 01 час 40 минут. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры, сообщает Polisia.kz
 
Была создана специальная розыскная группа. Девочку нашли и передали родителям невредимой. 
 
В ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная. В Алматы проживает с января 2021 года.
 

В Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец

12.09.2022, 19:25 32296
КОНАЕВ. 12 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября в 01.24 на перегоне Жетыген - Курозек Алматинской области машинист грузового поезда, заметив переходящих через железную дорогу овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Но наезд предотвратить не удалось, погибло 123 из 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут, сообщает пресс-служба ДП на транспорте.
 
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, на место происшествия выехали сотрудники линейного отделения полиции на станции Алтынкол.
 
В результате проведенных мероприятий установлен 36-летний хозяин овец - житель села Туганбай Алматинской области. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).
 
 

В ВКО основная часть лесных пожаров локализована - ДЧС

12.09.2022, 09:30 36286
В ВКО основная часть лесных пожаров локализована - ДЧС
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области удалось локализовать основную часть лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 сентября в 09.00 на ориентировочной площади 1900 гектаров локализован пожар в 12 км от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

 
Кроме того, 11 сентября в 17.00 на площади 1800 гектаров огонь локализован в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа. 
 
Всего было задействовано: 255 человек и 29 единиц техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. На месте работали 4 вертолета: МИ-8 акимата области, МИ-171 и "Еврокоптер" "Казавиаспас" МЧС РК с водосливными устройствами, а также МИ- 17 Министерства обороны РК. Всего с начала пожара произведено 35 сбросов воды. 
 

12 сентября в 06.40 локализован пожар на территории Куйганского сельского округа на участке "Заря", где горела сухая трава. Предварительная площадь составила 2000 гектаров", - проинформировали в ДЧС ВКО. 

 
Сообщается также, что в районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества тушат местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 2400 гектаров. Задействовано 2 вертолета - МИ-17 Министерства обороны РК и МИ-8 акимата области, которыми осуществлено 145 сбросов воды с начала пожара. Угрозы населенным пунктам нет. 
 
В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано 207 человек и 29 единиц техники. 
 
Напомним, 10 сентября пожарные ликвидировали лесной пожар в Костанайской области, начавшийся 2 сентября. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. 
 
Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
 

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