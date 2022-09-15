В Алматинской области произошло землетрясение

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ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников госпитализированы в детскую областную больницу с пищевым отравлением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , экстренное извещение из щербактинской больницы об учениках основной общеобразовательной школы № 2 с возможным пищевым отравлением санэпидемиологам поступило 9 сентября.





По словам главного врача щербактинской районной больницы Алмаза Мекишева, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу.

Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, но версию еще не подтвердили.

При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот. В домашнем очаге все контактные лица здоровы", - добавили в областном управлении санэпидконтроля.

Специалисты начали внеплановые проверки в столовой СОШ № 2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы.

По информации издания, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл - ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в СОШ № 2 не зарегистрировано.





Эпидемиологическое расследование продолжается.