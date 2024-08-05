В Алматинской области ребенок погиб от удара током   

Удалось локализовать пожар на минимальной площади в 7 га

Фото: МЧС РК

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Семей. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 августа, от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Благодаря внедрению нового алгоритма и оперативной высылке наземных сил и средств, а также проведению авиапатрулирования удалось локализовать пожар на минимальной площади в 7 га.





На место пожара было направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, 2 беспилотный летательный аппарат, вертолет МИ-2 от АО "Казавиалесоохрана", лесничества, ДЧС. Вертолет МИ-8 "Казавиаспас" произведено аэровизуальное обследование.





В ведомстве отмечают, что жаркая и сухая погода в регионе сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области.





Напомним, 30 июля в ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил расширить охват внедрения смарт-систем для контроля за пожароопасной ситуацией.



