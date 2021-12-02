В Алматинской области сгорел восьмиквартирный дом

Фото: ДЧС Алматы
Возгорание произошло в 18.15 в одноэтажном 8-квартирном доме, барачного типа. Из 8 квартир сгорело 6, в двух из которых горела крыша. Жертв нет. Жители успели вовремя покинуть дом", - сообщили в акимате Талгарского района.
По информации акимата, в доме проживает 34 человека, в том числе 16 детей. В шести сгоревших квартирах проживало 15 детей и 15 взрослых. Общая площадь дома около 288 квадратных метров.
В данный момент погорельцы разместились в домах родственников. Но в случае заявления, будет решаться вопрос о размещении во временных квартирах", - сообщили также в акимате.
На место происшествия сразу прибыл аким Талгарского района Кайдар Абдыханов. Он дал поручения руководителям отделов строительства и социальной защиты по восстановлению дома. Также рассматривается вопрос оказания государственной помощи пострадавшим. Уже начат подсчёт ущерба.