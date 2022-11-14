В Алматинской области сгорела автомойка, есть пострадавшие

Фото: Кадр с видео
Талдыкорган. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу на автомойке на Кульджинском тракте Алматинской области произошел пожар. По информации СМИ, есть пострадавшие.
В интернете распространилось видео, на кадрах которого видно горящее строение с постепенно обрушающимися стенами и крышей. На другом видео уже запечатлена пожарная спецтехника.
Примерно за полтора часа пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 295 квадратных метров.
Сообщается, что автомойка сгорела полностью.
В результате пожара пострадали женщина и молодой парень. Состояние обоих тяжелое, они находятся в отделении реанимации, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.