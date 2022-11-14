Система Orphus

В Алматинской области сгорела автомойка, есть пострадавшие

13.11.2022, 16:47 20641
В Алматинской области сгорела автомойка, есть пострадавшие
Фото: Кадр с видео
Талдыкорган. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу на автомойке на Кульджинском тракте Алматинской области произошел пожар. По информации СМИ, есть пострадавшие.
 
В интернете распространилось видео, на кадрах которого видно горящее строение с постепенно обрушающимися стенами и крышей. На другом видео уже запечатлена пожарная спецтехника.
 
Примерно за полтора часа пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 295 квадратных метров.
 

Сообщается, что автомойка сгорела полностью.
 
В результате пожара пострадали женщина и молодой парень. Состояние обоих тяжелое, они находятся в отделении реанимации, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
 

новости по теме

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло на востоке Казахстана

14.11.2022, 16:06 296
Землетрясение магнитудой 4.0 произошло на востоке Казахстана
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 14 ноября в 12.51 зарегистрировано землетрясение.  
 
Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе

14.11.2022, 13:32 3026
Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два автомата изъяли полицейские у стрелявших на свадьбе в Шымкенте.
 

Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак. Оперативная информация оказалась верной: примерно в 00.00 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны 2 жителя города", - сообщает Polisia.kz.

 
У задержанных на месте изъяли боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74, а также порядка двух десятков гильз. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
 
 

Ряд микрорайонов в Атырау остался без электричества из-за пожара на подстанции

14.11.2022, 12:17 4846
Ряд микрорайонов в Атырау остался без электричества из-за пожара на подстанции
Атырау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 13 на 14 ноября в городе Атырау на электрической подстанции № 18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, в результате чего несколько микрорайонов города остались без электричества.
 
По сообщению акимата Атырауской области, на данное время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный.
 

Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО "Атырау Жарык" и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

 
На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный.

Напомним, в результате аварии на ТЭЦ в Риддере более 22 тысяч горожан остались без тепла.
 

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек

14.11.2022, 08:41 8226
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек
Фото: aa_russian
Сеул. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, по последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.
 
Напомним, самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.
 
По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин. Двенадцать жертв - в возрасте 10-20 лет, еще 105 жертв - от 20 до 30 лет, 31 человек - в возрасте 30-40 лет, еще девять - в возрасте 40-50 лет. Одному было более 50. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии, сообщает РИА Новости.
 
Тела 24 погибших иностранных граждан уже отправлены на родину.
 
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил по 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
 
Власти продолжают расследование причин возникновения давки.
 

Мать и троих детей госпитализировали после наезда легковушки на остановку в Петропавловске

13.11.2022, 20:35 16586
Мать и троих детей госпитализировали после наезда легковушки на остановку в Петропавловске
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске женщину и троих детей госпитализировали после наезда автомашины ВАЗ-2108 на остановочный павильон.

В результате ДТП пострадали 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей 2010 и 2015 годов рождения. Бригадами скорой помощи все четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами", - сообщает Polisia.kz.


Согласно медицинскому освидетельствованию, 23-летний водитель ВАЗ-2108 был трезв.


Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска.
 

В одном из кафе в Актау произошел конфликт со стрельбой, госпитализированы два человека

13.11.2022, 10:00 28341
В одном из кафе в Актау произошел конфликт со стрельбой, госпитализированы два человека
Актау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе "WOW" были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет.
 

У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава", - сообщает Polisia.kz.

 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента.
 
Данный факт зарегистрирован по статье 24, часть 3, - 99, часть 2, пункт 9, УК РК (Покушение на убийство из хулиганских побуждений).
 

Водитель фуры погиб в страшном ДТП между Алматы и Конаевым

12.11.2022, 15:09 43021
Конаев. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, около 15.15 на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 36-летний водитель фуры, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
 
Водитель грузовой автомашины Renault Premium, следуя по автодороге Алматы-Усть-Каменогорс в южном направлений, на 34-м километре, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с aвтомашиной Volvo. После чего автомобиль Volvo  перевернулся.
 

В результате ДТП на месте скончался водитель Renault Premium и пострадал водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в ЦРБ поселка Отеген батыр", - рассказали в полиции.

 
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть человека).
 
Назначены все необходимые экспертизы.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

 

В одном из кафе Курчатова прогремел взрыв

12.11.2022, 14:58 43081
Усть-Каменогорск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хлопок газовоздушной смеси в баре "Арагоста", расположенном в здании мини-рынка "Жайлаубай", произошел 12 ноября около 9.30 утра.
 
По информации пресс-службы акимата Курчатова, в результате инцидента жертв нет.
 
Сообщается об одном пострадавшем мужчине, который в момент взрыва находился на улице.
 
У него резаная рана поясницы справа. После оказания медицинской помощи мужчины был отправлен домой.
 
На месте происшествия работают службы ЧС, полиции, сотрудники акимата. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов