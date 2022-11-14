В Алматинской области сгорела автомойка, есть пострадавшие

Атырау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 13 на 14 ноября в городе Атырау на электрической подстанции № 18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, в результате чего несколько микрорайонов города остались без электричества.

По сообщению акимата Атырауской области, на данное время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный.

Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО "Атырау Жарык" и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный.



