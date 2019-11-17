Талдыкорган. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области в результате пожара погибла мать с двумя детьми, передает Kazakhstan Today.

"16 ноября, в 00.48, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме дачного общества "Труженик" села Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области. К моменту прибытия пожарных подразделений дом был практически полностью охвачен огнем", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Принятыми мерами пожар локализован в 02.15 и ликвидирован в 02.36. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено три полуобгревших тела: хозяйки, 1985 года рождения, и двух ее сыновей, 2008 и 2014 годов рождения", - проинформировали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. К тушению были привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Алматинской области.

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