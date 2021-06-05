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ТАЛДЫКОРГАН. 4 ИЮНЯ - В Алматинской области в салоне сгоревшего автомобиля обнаружили тела двух человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 3 июня в Енбекшиказахском районе Алматинской области, на 82-м километре автодороги Алматы - Хоргос произошло возгорание легковой автомашины. В салоне сгоревшего автомобиля были обнаружены тела двух пассажиров.

На место вызова выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Алматинской области. Причина пожара устанавливается. С целью выяснения причины пожара задействована Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области. Обстоятельства произошедшего также выясняются соответствующими органами", - добавили в ДЧС.





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