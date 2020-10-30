В Алматинской области в цеху по производству туалетной бумаги произошел взрыв: погиб работник

МЧС РК

Талдыкорган. 29 октября. Kazakhstan Today - В селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области в результате взрыва в цеху по производству туалетной бумаги погиб работник 1983 года рождения, передает Kazakhstan Today.

29 октября 2020 года, в 11.31, в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области в цеху по производству туалетной бумаги произошел взрыв котла для сушки бумаги с последующим частичным обрушением кровли, без последующего возгорания", - сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали в результате происшествия скончался один работник года рождения (находился под завалами, извлечен силами ДЧС), еще один работник, 1999 года рождения. с различными травмами доставлен в ЦРБ Уйгурского района.

Площадь цеха 200 квадратных метров, обрушение на площади 25 квадратных метров, кровля выполнена в виде навеса, односкатная, покрытая профилированным листом, стены - сплитерный блок", - уточнили в ведомстве.

Предварительная причина - нарушение технологического производства.

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