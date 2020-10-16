В Алматинской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Талдыкорган. 15 октября. Kazakhstan Today - "Лада" совершила смертельный наезд на пешехода и скрылась с места ДТП в Алматинской области. Полиция задержала подозреваемого, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , накануне около 23.40 на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, неустановленная автомашина допустила наезд на 41-летнего жителя Кербулакского района. В результате пострадавший скончался на месте ДТП.

В результате активной оперативно-розыскной работы, сбежавший с места аварии водитель, оказавшийся 46-летним жителем южной столицы, задержан в городе Алматы. Во дворе его частного дома обнаружена автомашина ВАЗ-21102 с повреждениями, характерными при наезде на пешехода. Изобличенный доказательствами подозреваемый признался в наезде. Свое бегство он объяснил испугом. Он думал, что мы не найдем его, ведь авария произошла ночью и людей поблизости он не видел", - пояснил начальник ОП Коксуского района Рамиль Гимадиев.

По делу назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на спецстоянку до решения суда. После получения экспертных заключений решиться вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человекаи) и части 1 статьи 347 УК РК (Оставление места ДТП с тяжкими последствиями).

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