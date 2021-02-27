Талдыкорган. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области вынужденную посадку совершил самолет Ан-2 авиакомпании "Азия Континенталь", передает Kazakhstan Today.

Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Азия Континенталь", выполнявший санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген совершил вынужденную посадку в 1,5 километра восточнее от автомобильной дороги Боралдай", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

По данным ведомства, на борту находились 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование", - добавили в комитете.





Позже в Комитете по ЧС сообщили, что у воздушного судна после взлета произошел отказ двигателя.





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