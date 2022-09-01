В Алматинской области загорелся торговый комплекс

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КОНАЕВ. 31 АВГУСТА - В селе Коянкус Илийского района Алматинской области днем загорелся комплекс "Тройник", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о возгорании поступило 31 августа в 11.56.
На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытии на место вызова было установлено, что горит П-образное здание комплекса "Тройник" под одной кровлей (СТО, парикмахерская, магазины)", - сообщили в ДЧС.
Возгорание локализовано в 12.52 и ликвидировано в 13.39 на площади 290 квадратных метров. Общая площадь комплекса составляет 480 квадратных метров.
В тушении были задействованы 5 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, 1 единица техники ДЧС Алматы, 2 бригады скорой помощи.
Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области и отдел дознания. Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.