В Алматы автомобиль влетел в АЗС: двое пострадали

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате одного из ресторанов Алматы неизвестный мужчина несколько раз ударил мальчика.





По словам автора видео , инцидент произошел 4 мая.





Тучный мужчина, неожиданно дважды со всей силы ударил 6-летнего мальчика. Когда мама ребенка прибежала в игровую, то вместо извинений услышала ушат грязи в свой адрес, она сразу вызвала полицию, мужчина сбежал из ресторана", - говорится в посте под видео.





Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки.





Скриншот Instagram/diana.yerlan





На связи с мамой и адвокатом ребенка. Ранее сразу после случая была предложена психологическая поддержка для ребенка", - рассказала Диана Ерлан.





Дополнено 03.06.2025, 18.02





В Алматы возбуждено уголовное дело после того, как в игровой комнате одного из ресторанов города казахстанец несколько раз ударил мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.





По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение. Вместе с тем отметим, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102", - проинформировали в департаменте.



