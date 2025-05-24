Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы  

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека.





Информация об аварии появилась в социальных сетях







"На углу Рыскулова и Шемякина произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и медики", - говорится в сообщении.





В ДП Алматы сообщили, что авария произошла 22 мая в 22.25.





Водитель автобуса, следуя по Рыскулова, при развороте в обратном направлении столкнулся с Audi, которая ехала в противоположную сторону. В результате ДТП водитель Audi и трое его пассажиров получили телесные травмы", - сообщили в полиции.





По факту аварии ведется расследование.



