В Алматы из торгово-развлекательного центра эвакуировали посетителей

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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Посетителей торгово-развлекательного центра Atakent Mall массово эвакуировали, сообщает собственный корреспондент агентства.





Возле здания ТРЦ дежурит полиция и скорая помощь.









Дополнено 18.07.2023, 18.48





Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.





В 16.25 поступило сообщение о якобы взрывном устройстве на территории кинотеатра в одном из ТРЦ. Согласно алгоритму реагирования на такого рода сообщения к объекту подтянулись экстренные и оперативные службы города. Саперными подразделениями был проведен комиссионный осмотр, взрывного устройства не обнаружено", - проинформировали в полиции.





В настоящее время устанавливается личность анонима, который будет привлечен к уголовной ответственности по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".





Напомним, лжетеррористу грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.



