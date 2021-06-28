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В Алматы из больницы выписали детей, пострадавших от удара током в фонтане

25.06.2021 15634
В Алматы из больницы выписали детей, пострадавших от удара током в фонтане
Фото: pexels
АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Двух девочек, которые пострадали при ударе током в фонтане в Алматы, выписали из больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состояние восьмилетней и десятилетней девочек улучшилось, и сегодня их выписали домой. В дальнейшем за ними будут следить дома. При поступлении им была диагностирована электротравма, у обоих - ожоги первой степени", - уточнила заместитель главного врача Центра неотложной помощи детям Алуа Жексенова.

 
В минувшие выходные в Алматы три человека пострадали от удара током в фонтане около цирка. По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводиться расследование по происшествию.
 
 

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