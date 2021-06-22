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Стали известны подробности инцидента в фонтане у цирка в Алматы

21.06.2021 8128
Стали известны подробности инцидента в фонтане у цирка в Алматы
Фото: kazlenta.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮНЯ - Руководитель ТОО Eco Almaty Жанна Асанова прокомментировала ЧП, произошедшее 19 июня в фонтане у здания Казахского государственного цирка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в фонтане едва не погибли двое детей и женщина. Их спас очевидец инцидента.
 

Как руководитель подведомственной организации, в компетенцию которой входит обслуживание и эксплуатация 46 коммунальных фонтанов в Алматы, как женщина, как мама троих детей хочу сказать несколько слов о произошедшем вчера, повторюсь, ужасном происшествии. Я и все сотрудники нашей организации искренне сопереживаем и молим Всевышнего о выздоровлении и скорейшей реабилитации пострадавших людей. Всей душой желаем им скорейшего выздоровления", - написала Жанна Асанова на своей странице в Фейсбуке.

 
Она отметила, что многие, комментируя инцидент, возмущены, что у фонтана нет никаких предупреждений и ограничений. 
 

Одно из важных условий функционирования фонтанов - наличие табличек с предупреждением "Купаться запрещено!", которыми данный фонтан обеспечен. Разве этого недостаточно, чтобы взрослые могли предостеречь детей? Помимо опасности электрической - а там кроме проводки находятся ещё и электронасосы, которые не гарантируют 100% электроизоляции даже заводом-изготовителем, - есть также опасность и в самой воде. В фонтанах вода не проточная, а резервуарная, и даже при условии обеспечения частой замены, несёт в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, особенно детей. Ведь ни для кого не секрет, что в фонтанах купаются, справляют естественную нужду животные, как домашние, так и живущие в подвалах и городских пустырях кошки, собаки. Летом в фонтанах также купаются люди без определенного места жительства", - написала Жанна Асанова. 

 
По ее словам, районные акиматы и местная полиция активно проводят профилактические работы, однако по факту никто не может дать никакой гарантии безопасности воды. 
 

Попробую восстановить последовательность событий, произошедших на фонтане городского цирка. 19 июня 2021 года в промежутке между 15.00-16.00 на фонтане у здания Казахского государственного цирка произошел инцидент - в чаше, расположенной восточнее здания цирка с установленной скульптурой "Клоун", в воде пострадали двое детей и взрослый. Со слов второй девочки, она вместе с подругой играла около фонтана. Подруга решила искупаться в данном фонтане, пошла к центру. В какой-то момент подруга за что-то зацепилась и, потеряв сознание, упала в воду. За ней в воду прыгнула мама девочки и тоже потеряла сознание. Девочка хотела им помочь, схватила за руки и получила удар током. На некоторое время она потеряла сознание, но быстро пришла в себя. По дополнительной информации, девочка схватила рукой крутящуюся металлическую деталь установки. В момент данного происшествия очевидец оказал помощь, вытащив всех пострадавших из чаш фонтана. Бригадой скорой помощи людей увезли на госпитализацию", - напомнила Жанна Асанова.

 
Упреждая мнения некоторых комментаторов о том, что была нарушена изоляция электромеханизмов, она отметила, что ребенок не смог бы дойти до установки, находящейся в середине, если бы в воде был ток.
 

Фонтан построен в 1972 году, имеет две чаши общей площадью 956 квадратных метров, водоизмещением 480 кубов. В чашах размещены фонтанные установки в количестве 26 штук, каждая состоит из трех погружных насосов, напряжением 220 вольт. Также в фонтане имеются светильники в количестве 60 штук и два прожектора. На фонтане ежедневно несут дежурство бригадир и фонтанщик. Имеется предупредительная табличка с надписью о том, что купание запрещено, о чем 16 июня 2021 года была размещена информация в социальных сетях, а также в городском информационном аккаунте almaty.today. С момента начала сезона, с наступлением лета, при жаркой погоде у фонтана наблюдается большое скопление людей. Как правило, многие из них, пренебрегая правилами безопасности, купаются в чаше работающего фонтана. Дежурному сотруднику в течение всего рабочего времени приходится делать замечания детям и их родителям, что вызывает резко негативную реакцию со стороны последних. В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурным работником неоднократно производились работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования до момента инцидента", - считает Жанна Асанова.

 
По ее словам, "наше общее безразличие ко всевозможным ограничениям и предупреждениям нередко становится причиной несчастных случаев и опасных происшествий".
 

Вчерашнее происшествие тому печальное доказательство. Хочу еще раз пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления! Мы все должны извлечь из случившегося свои выводы", - написала Жанна Асанова.

 
Напомним, по факту ЧП заведено уголовное дело
 

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