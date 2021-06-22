По инциденту в фонтане Алматы завели уголовное дело

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АЛМАТЫ. 21 ИЮНЯ - Полиция завела уголовное дело по инциденту в фонтане возле здания цирка Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в отделе полиции при УП Бостандыкского района, данный факт расследуется по части 2 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Осужденные по этой статье наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает Kazpravda.

Напомним, вечером 19 июня в фонтане у здания Казахского государственного цирка пострадали три человека : двое детей и один взрослый.

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