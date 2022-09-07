В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе

Фото: МЧС РК

КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Оперативный штаб МЧС РК представил оперативную информацию по природному пожару, произошедшему в Костанайской области, на 18.00 6 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства , угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на четырех участках (села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.

Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя.

С 07.30 до 08.40 произведен облет территории мест пожара. По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай.

Произведена пререгруппировка сил и средств, где основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное.

Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек (1841 - 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное, Лесное, 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в Казанбасы).

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 207 единиц техники, 6 воздушных суден, 2 пожарных поездов, 1785 человек личного состава.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек 1935 года рождения погиб.

С момента начала тушения пожара проведен 191 сброс воды.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.

Тушение пожара продолжается.

В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках.