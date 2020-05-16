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Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидируют последствия сильного дождя, передает Kazakhstan Today.

За ночь в Алматы выпала часть месячной нормы (осадков). В ночь с 14 на 15 мая в Алматы зарегистрирован 21 случай локальных подтоплений, 19 случаев падения деревьев. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в городском ДЧС.

Как отметили в ведомстве, после поступившего днем 14 мая штормового предупреждения были приведены в повышенную готовность все аварийно-спасательные службы города.

К вечеру на отдельных, часто подтапливаемых участках, были стянуты люди и откачивающая техника. На 3 из них заблаговременные меры себя оправдали. Остальные заявки оперативно отрабатывались по мере их поступления. Было предотвращено подтопление 15 частных жилых домов, где вода успела зайти во дворы. В четырех случаях вода разлилась на дороги, в двух - попала в подвалы многоквартирных домов. Причиной подтоплений в 75% случаев от общего числа явилась низкая проходимость арычной сети, в остальных случаях - вследствие засорения арыков твердым бытовым мусором", - сообщили в ДЧС.





По данным ДЧС, в микрорайоне Айгерим Алатауского района было откачано 200 кубометров воды.

По улице Ачинская Жетысуского района уложено 35 единиц мешкотары.

В Наурызбайском районе, по улице Ашимова, 89, из-за засорения арычной системы подтопило территорию частного жилого дома. Подтопление было устранено подрядной организацией акимата района ТОО "BSB contractions", путём укладки мешкотары в количестве 30 штук, где было задействовано 15 человек и 5 единиц спецтехники.

За период подтоплений было откачано 840 кубометров воды, уложено 260 мешкотар. Работа в данном направлении будет продолжена", - добавили в ведомстве.

Кроме того, 8 деревьев упали на припаркованные автомобили и 11 - на проезжую часть. Пострадавших нет, заторы на дорогах устранены.

На ликвидацию подтоплений задействовано: 131 сотрудник служб взаимодействия, 39 единиц техники, 9 мотопомп.





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