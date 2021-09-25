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АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Алматы мужчина пытался проехать на территорию детского сада, угрожая пистолетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента было опубликовано в паблике kris_p_almata . На нем видно, как полицейский успокаивает мужчину, пытавшегося проехать на территорию детсада "Ашамай-2", расположенного в коттеджном городке Елисейские поля.

Мужчина попытался проехать на территорию детского сада, угрожая оружием. Охрана дошкольного учреждения, столкнувшись с неадекватным родителем, действовала согласно инструкции и вызвала наряд полиции".





Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Наурызбайского района. В настоящее время проводится проверка. Установлено, что пистолет является газовым и на него имеется официальное разрешение. По результатам разбирательства будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

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