В Алматы мужчина в наркотическом опьянении стрелял в участкового инспектора

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - 37-летний мужчина в наркотическом опьянении стрелял в участкового инспектора в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции города, на пульт 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж вследствие семейного скандала пытается покончить жизнь самоубийством. На сообщение отреагировал местный участковый инспектор - старший лейтенант полиции Фархат Режапов. Во дворе этого дома полицейский услышал выстрелы: из окна квартиры на втором этаже стрелял муж звонившей женщины. Участковому удалось увернуться, он не пострадал.

Стрелок был обезврежен бойцами полицейского спецподразделения, сообщает Polisia.kz

Установлено, что он стрелял из зарегистрированного на свое имя охотничьего ружья. В момент совершения преступления гражданин В. находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан и доставлен в управление полиции Алмалинского района.

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