В Алматы на барахолке произошел пожар

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - В Алматы на рынке "Кенжехан-1" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ДЧС Алматы, 29 апреля, в 09.25 силы и средства ДЧС Алматы выехали на сообщение о загорании контейнеров по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 116, рынок "Кенжехан-1". Горели открытым пламенем три двухъярусных контейнера с автозапчастями. Создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду.

Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание локализовано за 9 минут, ликвидировано в 09.49 на общей площади 40 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава, 10 единиц техники.

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