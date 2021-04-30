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В Алматы на барахолке произошел пожар

29.04.2021 9370
В Алматы на барахолке произошел пожар
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - В Алматы на рынке "Кенжехан-1" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Алматы, 29 апреля, в 09.25 силы и средства ДЧС Алматы выехали на сообщение о загорании контейнеров по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 116, рынок "Кенжехан-1". Горели открытым пламенем три двухъярусных контейнера с автозапчастями. Создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду. 
 

Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание локализовано за 9 минут, ликвидировано в 09.49 на общей площади 40 квадратных метров", - сообщили в ДЧС. 

 
В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава, 10 единиц техники.
 

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