В Алматы на полном ходу опрокинулся большегруз

Фото: скрин с видео instagram.com/kris.p.almaty.official

АЛМАТЫ. 27 ЯНВАРЯ - В Алматы на проспекте аль-Фараби на видео засняли, как грузовик опрокинулся во время движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Автомобиль двигался в восточном направлении. В районе киностудии "Казахфильм" большегруз начал попрыгивать, затем у него оторвалися мост, а после авто упало на бок.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель, он осмотрен врачами на месте. Материал находится в производстве полицейских Бостандыкского района.